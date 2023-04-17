الفنان عصام السقا لـ"صالون التنسيقية": نجاح مسلسل جعفر العمدة ملموس

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عصام السقا، إن نجاح الموسم الأول من مسلسل يحيى وكنوز وضعنا فى تحدى كبير ومجهود مضاعف فى الموسم الحالى.

وأضاف "السقا"، خلال مشاركته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «دراما رمضان»: "دخولنا تصوير مسلسل جعفر العمدة فى وجود الـ30 حلقة كاملين أعطى فرصة كبيرة للتحضير والمذاكرة للدور بشكل جيد".

وتابع عصام السقا: "سعيد بالتعاون مع المخرج محمد سامى، والشهادة واضحة على النجاح، وهو مخرج يعرف تفاصيل ما يريده المشاهد فى الشارع والوطن العربى بشكل كبير ويهتم بكافة تفاصيل الممثل فى العمل الفني".

وأشار إلى ضرورة تحضيره الجيد للأعمال القادمة بعد النجاح الكبير لمسلسل جعفر العمدة، وأن خطواته القادمة ستصبح معقدة جدا، متابعا: "لو الخطوة القادمة مش بنفس التأثير ستنعكس على النجم أمام الجمهور ".

وأكد على أن مسلسل يحيى وكنوز قام بتبسيط الحضارة المصرية بشكل كبير وتم الاستعانة بجزء كبير من مناهج الصف الرابع الإبتدائى فى احداث المسلسل.

أدار الحوار خلال الصالون الإعلامية مى أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كلا من؛ المهندس حسام صالح، المدير التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة والناقدة علا الشافعى، مدير تحرير الخليج 365، والمخرج خالد يوسف، والنائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنان عصام السقا، والمؤلف محمد عدلي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التى يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.