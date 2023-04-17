شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى لـ"صالون التنسيقية": دراما رمضان شهدت تنوعا فى الموضوعات المطروحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الكاتبة والناقدة علا الشافعي، مدير تحرير جريدة الخليج 365، أن وجود الدراما التاريخية والدينية بقوة أضاف بشكل كبير للموسم الرمضاني، بعدما كانت قليلة في السابق نظرا للتكلفة المرتفعة في إنتاجها.

وأضافت خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «دراما رمضان»، أن دراما الـ 15 حلقة أضافت بشكل كبير هذا العام على عكس المواسم السابقة، التي كانت معظم المسلسلات 30 حلقة، وكان بها مط في الأحداث، مشيرة إلى أن وجود المنصات دعم بشكل كبير وجود مسلسلات الـ 15 حلقة.

وأوضحت الناقدة علا الشافعي، أن أعمال الـ 15 حلقة تعطي فرصة لتطوير صناعة الدراما وتزيد من حجم القضايا المطروحة.

وأشارت إلى تواجد الفنانين النجوم من أجيال مختلفة في كافة الأعمال الدرامية، مضيفة أن وجود مخرجين السينما في الدراما أضاف بشكل كبير من حيث جودة تقديم الصورة، كذلك وجود فنيين شديدي التميز على مستوى الديكورات والأزياء والموسيقى التصويرية أدى إلى وجود حالة فنية جيدة كانت غائبة عن الدراما.

وقالت إن دراما هذا العام سلطت الضوء على كافة الشرائح الاجتماعية في الأعمال المختلفة، مضيفة أن هناك تطور كبير على مستوى السرد الدرامي والصورة وتنوع في الموضوعات المطروحة.

وأكدت الناقدة علا الشافعي، أن مسلسل جعفر العمدة قام بعمل حالة في الشارع على المستوى الشعبي ويتابعه فئات مختلفة من كافة الشرائح الاجتماعية، وأشارت إلى أن عدد كبير من الممثلين قام بتغيير جلدهم هذا العام وقدموا أعمالاً مختلفة، مع تفوق كبير على مستوى البطولة النسائية في اختيار الموضوعات المطروحة.

وأوصت بضرورة اكتمال النص بشكل كامل قبل بداية أي عمل فني، كذلك ضرورة تقديم شخصيات وطنية من الماضي، حيث إنه لدينا إرث ثقافي كبير وقصص ملهمة، مع أهمية وجود مسلسل يخاطب الشباب بشكل مباشر ويجذب شريحة الشباب مع زيادة مساحة الأعمال المقدمة للأطفال.

أدار الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كلا من؛ المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والناقدة علا الشافعي، مدير تحرير جريدة الخليج 365، والمخرج خالد يوسف، والنائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنان عصام السقا، والمؤلف محمد عدلي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.