السودان: قرار بحل قوات الدعم السريع

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنّ رئيس مجلس السيادة ـ القائد العام للقوات المسلّحة، أصدر قرارًا بحلّ الدعم السريع وإعلانه قوّة متمرّدة على الدولة، وسيتمّ التعامل معها على هذا الأساس.

وأوضحت أنّ كافة الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة قد فشلت لتعنت أولئك القادة في قبول هذا الأمر.

وأشارت إلى أنّ القوات المسلحة تعتمد إستراتيجية قتالية تهدف لتقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة برغم أنّ هذه الإجراءات، ربما تأخذ بعض الوقت ذلك لإنهاء سيطرة فلول الدعم السريع على المواقع الحكومية التي سيطروا عليها.