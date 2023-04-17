انت الان تتابع خبر تعليق روسي يخص "وثائق البنتاغون": لم نر أي شيء سرياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصرح بحسب قناة روسيا 24 التلفزيونية، قائلا: "لا أرى أي شيء سريا في المواد".

وأضاف: "كان التسريب من وسائل الإعلام، مما تسبب في شكوك... أولا، طريقة التسريب، والأهم من ذلك، الحجم الكامل للمواد، مما رأيته، لم أر حقا أي شيء سريا هناك".



ويقوم البنتاغون، حاليا بالتحقيق في التسريب لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية، وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لتقويتها.

وذكرت تقارير إعلامية، أن تسريب الوثائق الأمريكية السرية قد يكون بدأ في غرفة دردشة على منصة وسائط اجتماعية شائعة في الإنترنت.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق سرية، الجندي في الحرس الوطني الجوي، جاك تيشيرا، وأكدت وسائل الإعلام، أن تيشيرا أصبح رسميا مشتبها به.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول التسريب، إن روسيا ليس لديها شك في أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع الأوكراني.