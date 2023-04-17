انت الان تتابع خبر القبض على مسافر بحوزته مواد مخدرة واخر مطلوب قضائياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "آمرية حدود السواحل ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة ( 27/ مخدرات )، بعد نصب كمين محكم في محافظة البصرة".وفي نفس السياق، "تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة، من ضبط مسافر بحوزته مادة مخدرة نوع ( كرستال )".

وأضافت، انه "تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين واحيلوا إلى الجهات المختصة".

