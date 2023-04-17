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القبض على مسافر بحوزته مواد مخدرة واخر مطلوب قضائياً

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "آمرية حدود السواحل ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة ( 27/ مخدرات )، بعد نصب كمين محكم في محافظة البصرة".
وفي نفس السياق، "تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة، من ضبط مسافر بحوزته مادة مخدرة نوع ( كرستال )".

وأضافت، انه "تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين واحيلوا إلى الجهات المختصة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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