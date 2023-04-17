وكيل كامافينجا يوضح حقيقة انتقاله الى الارسنال

وقال بارنت، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يريد كامافينجا أن يظل في ريال مدريد طوال مسيرته، و لن تكون هناك مشاكل مع النادي، سنجلس وأنا متأكد أننا سنتوصل إلى اتفاق".وأضاف: "شائعات انتقال كامافينجا إلى آرسنال في يناير؟ هذه قمامة هذا الأمر لم يكن سيحدث.. لم يفكر إدواردو أبدًا في اللعب لفريق آخر والريال لم يسمح له بذلك".

يذكر أن كامافينجا بات لاعبا أساسيا في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن تحول للاعتماد عليه في مركز الظهير الأيسر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي، غدًا الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

