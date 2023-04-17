«الحفاظ على الجالية المصرية والممتلكات الخاصة بالبعثات الرسمية» .. رسالة من البرلمان المصري للأطراف العسكرية في السودان

الشارقة - اميمة ياسر - ناشدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أطراف النزاع الجارى بالسودان على ضوء العمليات العسكرية واحتمالات التصعيد بالوقف الفورى للعمليات العسكرية حقناً لدماء ابناء الشعب السودانى الشقيق والعمال السودانيين كافة والعاملين بالبنوك خاصة والمحتجزين نتيجة وجدوهم فى مقار عملهم.

وطالبت "درويش"، في بيان لها أصدرته اليوم بتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات حفاظًا على سلامة واستقرار السودان وحماية مقدرات الشعب السودانى وطموحات ثورته المجيدة معربة عن أسفها الشديد وخالص عزائها لسقوط ضحايا ووقوع إصابات بين صفوف الأشقاء في السودان سواء من العسكريين أو المدنيين جراء المواجهات العسكرية موجهة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، مثمنة بيان وزارة الخارجية والحرص المصرى بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل نزع فتيل الازمة الراهنة.

وأشادت بالمبادرة المصرية السعودية بالدعوة الى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ومبادرة الوساطة المصرية الجنوب سودانية والمشاورات والاتصالات المكثفة التي تجريها مصر حالياً مع الأطراف المعنية داخل السودان وخارجه من أجل تحقيق هذا الهدف للحفاظ على أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

عدم استغلال أى طرف خارجى

وشددت البرلمانية، على ضرورة عدم استغلال أى طرف خارجى للتطورات الجارية فى السودان من خلال القيام بأعمال تزيد من حدة الصراع او تهدف من النيل من سلامة الأراضي السودانية وبما يؤثر على أمن وسلامة الشعب السوداني الشقيق، مطالبة بضرورة الحفاظ على الجالية المصرية بالسودان وكذلك المنشآت والممتلكات الخاصة بالبعثات الرسمية المتواجدة هناك ومعلنة تضامن الاتحاد العربى للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية مع الاتحاد بالسودان بقياداته واعضائه الذين يلعبون دوراً مهماً لصالح الاقتصاد السوداني

سلامة أبناء الجالية المصرية

من جانبها أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، أن هناك غرفة عمليات مستمرة على مدار الساعة لمتابعة الموقف في دولة السودان الشقيق، وأن هناك تواصلا مستمرا مع المصريين هناك.

وأكدت "جندي"، أن هناك تنسيقا مستمرا لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية هناك، وبشكل خاص الطلاب المصريين الدارسين في السودان، مع اقتراب موعد الامتحانات، مشيرة إلى أننا "جاهزون بكل السيناريوهات والبدائل، حرصا على مستقبلهم".

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الطلاب المصريين أغلبهم بالعاصمة السودانية الخرطوم، ويبلغ عددهم نحو 5 آلاف طالب، يمثلون نصف عدد الجالية المصرية هناك، معلنة عن إطلاق استمارة لتسجيل بيانات الطلاب المصريين الدارسين في السودان لحصرهم وتجهيز كافة الخطط التي تضمن أمنهم وسلامتهم، بجانب التنسيق مع الوزارات المعنية لعدم ضياع العام الدراسي وإتاحة بدائل.

ولفتت إلى أنه لا يوجد حصر دقيق بالأعداد بسبب عدم قيام أغلب المصريين بتسجيل بياناتهم عند الوصول، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الخارجية المصرية، بجانب التواصل مع ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار "ميدسي"، وكذلك رموز الجاليات بصورة مباشرة، لمعرفة أماكن تواجدهم وتقييم مدى الخطورة التي يتعرضون لها حاليا وفقا للمستجدات، لإعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة إمكانية وضع خطة إخلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة.

وأكدت وزيرة الهجرة دعوتها اللجنة الدائمة لمتابعة الطلاب بالخارج للانعقاد وبحث التطورات واقتراح مختلف الخطط، حيث تترأس وزارة الهجرة اللجنة بتكليف من رئيس الجمهورية وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي الخارجية والتعليم العالي والجهات والمؤسسات المختلفة المختصة.