شكرا لقرائتكم خبر عن حكما قضائيا بفسخ عقد إيجار قديم لعدم السداد رغم دفع المتأخرات.. عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حكم قضائى بفسخ عقد إيجار قديم لتكرار عدم سداد الإيجار رغم دفع المتأخرات بعد حجز الدعوى"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريد من نوعه يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بفسخ عقد إيجار قديم لتكرار عدم سداد الإيجار، وكذلك للسداد بعد حجز الدعوى للحكم، وهو على غير المتعارف عليه قضائيا، حيث إن المنازعات الإيجارية تقضى فيها المحاكم باستمرار الإيجار طالما قام المستأجر بسداد الإيجار قبل الحكم في الدعوى، وإليكم التفاصيل كاملة:

"على غير المتعارف قضائيًا".. محكمة تقضى بفسخ عقد إيجار قديم لعدم السداد رغم دفع المتأخرات بعد حجز الدعوى.. الأحكام القضائية تؤكد "السداد قبل الحكم يمنع الطرد".. والحيثيات توضح شروط الإخلاء

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