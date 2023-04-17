امريكا تعلن استهداف قيادي في تنظيم داعش بسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي "سنتكوم" الإثنين عن استهدافها قياديا بارزا في تنظيم الدولة داعش بغارة شنّتها في شمال سوريا، قالت إنه كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات للتنظيم في الشرق الأوسط وأوروبا ورجحت "أن يكون قتل".

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وقال قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا في بيان إن القوات الأمريكية "شنّت غارة بمروحية في شمال سوريا فجر اليوم استهدفت قياديا بارزا" في التنظيم.

وأوضح أن القيادي المستهدف كان

"مسؤولا عن التخطيط لهجمات إرهابية لتنظيم الدولة داعش في الشرق الأوسط وأوروبا". ورجحت "أن تكون الغارة أدت إلى مقتل الشخص المستهدف" فيما "قتل "مسلحان آخران" من دون أن تكشف عن هوية أي واحد منهم.

ولم تسفر الغارة عن مقتل أو إصابة أي جندي أمريكي أو مدنيين، وفق سنتكوم.