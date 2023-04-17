بيان هام من الجيش السوداني

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين 17 أبريل، استعادة القوات المسلحة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية اليوم بيانًا حول نشر الأكاذيب لتضليل الرأي العام.

وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة "سونا"، "تقوم بعض الأبواق الإعلامية للمليشيا المتمردة ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام. الموقف العملياتي حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم".

وأضاف البيان: "القوات المسلحة تسيطر تمامًا على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري".

وتابع البيان: "نفذت قواتنا الجوية ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية، وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب للمليشيا المتمردة بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل".