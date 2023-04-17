تشهد السودان اليوم حالة من زيادة الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، من هنا نعرض لكم آخر تطورات الأوضاع في السودان.



أبرز ما جاء اليوم من الجيش السوداني



أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الآتي:

• متمسكون بكل مقارنا ونقترب كثيرا من لحظة الحسم.

• انتقلنا للمرحلة الأخيرة من خطة العملية الخاصة وهي مطاردة العدو الذي تهرب عناصره حاليا في كل مكان مخافة وراءها الأسلحة والمعدات والجرحى.

• يجري استهداف بنايات بمحيط القيادة العامة للإيحاء بأن هذه المقار سقطت في أيدي المتمردين

• احتراق بعض المباني أمر وارد بسبب المناوشات بالأسلحة في أي اشتباك.

• نحرص على تضييق التعامل مع المليشيا المتمردة قدر الإمكان لتفادي أي خسائر بين المدنيين

• ندير معركتنا كما هو مخطط لها ونعمل طبقا لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني

• المتمردون حرصوا للأسف على الاشتباك قرب المناطق المأهولة ونعلم عدم اهتمامهم بسلامة السكان وتاريخهم يشهد بذلك.

كما أكد أن الفرقة الثالثة مشاة وجنودها بمدينة شندي بالإنتصار الذي حققه الجيش السوداني على قوات الدعم السريع المتمردة.

السيطرة على الإذاعة والتلفزيون





اعلنت قوات الدعم السريع، أن قوات الدعم السريع تبسط كامل سيطرتها على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بأم درمان، وننفي وجود أي اشتباكات مع القوات الانقلابية حول محيط الإذاعة والتلفزيون، ونؤكد أننا جاهزون للتعامل مع أي تصرفات غير مسؤولة من الانقلابيين وأزيال النظام البائد وكتائب الظل.



كما استكمل كتيبة البحث عن المجرم البرهان واتباعة تقتحم منزل المدعو شمس الدين الكباشي.

أشار الدعم السريع أنه يستولي على مقر الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة ولكن نفي ذلك قوات الجيش السوداني.

أبو الغيط يجري اتصالا مع حمدوك



صرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن السيد أحمد أبو الغيط أجرى صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا بالسيد عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان السابق، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الأزمة الجارية وسُبل وقف المواجهات العسكرية.



وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي أن أبو الغيط عبر لحمدوك عن اقتناعه بأن الخروج من الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد يتطلب من كافة مكونات الطيف السياسي، من المدنيين أو العسكريين، التكاتف والعمل معًا، وأن المرحلة الدقيقة الحالية تقتضي إعلاء المصلحة العامة للبلاد، والترفع فوق المكاسب السياسية الضيقة.



وأضاف المتحدث أن أبو الغيط حرص على الاستماع لرؤية حمدوك لتطورات الأوضاع، واتفق معه في أولوية وقف التصعيد والوقف الفوري للاشتباكات المُسلحة وضمان أمن السكان المدنيين واستعادة الهدوء، مع التأكيد على أن كافة المُشكلات يُمكن معالجتها من خلال الحوار.



وأوضح المتحدث أن أبو الغيط يُجري في الآونة الأخيرة عددًا من الاتصالات عالية المستوى، بحثًا عن سُبل لوقف التصعيد العسكري الحالي ولاستعادة الحوار بين الأطراف في السودان، حيث قام أمس بإجراء اتصال هاتفي بالسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تناول خلاله سُبل التنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الجارية في السودان.

تواصل الجامعة العربية مع الأمم المتحدة



صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن السيد أحمد أبو الغيط بادر مساء اليوم 16 أبريل الجاري باجراء اتصال هاتفي بالسيد انطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف الخطير في السودان.



وأضاف المتحدث أن أبو الغيط ابلغ جوتيريش بموقف مجلس الجامعة الصادر اليوم من ضرورة وقف التصعيد ووقف اطلاق النار واستعادة الهدوء إلى السودان في اسرع وقت. وأشار إلى إنه عبر خلال الاتصال عن الاستعداد للعمل سويًا مع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري للاشتباكات المسلحة وحقن الدماء، والحيلولة دون المزيد من تدهور الأوضاع.

واستمع أبو الغيط لتقييم السكرتير العام للموقف، واتفقا علي ضرورة تكثيف الاتصالات مع القيادات المتقاتلة من أجل وضع حد للمواجهات.