انت الان تتابع خبر المجر تنضم الى بولندا وسلوفاكيا وتحضر استيراد الحبوب من أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الحكومة المجرية في بيان على فيسبوك: "مثل سلوفاكيا وبولندا، تحظر المجر أيضًا استيراد الحبوب الأوكرانية.. لا يمكننا تعريض الزراعة المجرية وسبل عيش المزارعين المجريين للخطر".

واتخذت بولندا قرارًا بوقف استيراد أي منتجات زراعية من أوكرانيا مؤقتًا حتى 30 حزيران 2023.



وتفكر بلغاريا أيضًا في فرض حظر على الحبوب الأوكرانية، حيث قال وزير الزراعة البلغاري يافير كيتشيف، إن "حكومة بلاده تناقش فرض حظر على استيراد الحبوب الأوكرانية بعد وارسو وبودابست، حسب وكالة إنترفاكس".

وأكد كيتشيف أن "الحظر قد نوقش بالفعل مع وزراء الزراعة في ست دول أوروبية".

وفي 14 نيسان، عقد وزراء الزراعة في دول مجموعة فيشغراد (بولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك)، بالإضافة إلى رومانيا وبلغاريا، مفاوضات بشأن الحبوب الأوكرانية.

ووفقًا لنتائج الاجتماع، قال وزير الزراعة السلوفاكي صموئيل فلتشان إنهم "اتفقوا على شراء الحبوب الأوكرانية بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن برنامج الأغذية العالمي، الأمر الذي سيساعد أوكرانيا وفي الوقت نفسه حماية سوق الاتحاد الأوروبي من إغراق البضائع الأوكرانية"، حسب كلامه.

وفي وقت سابق، احتج مزارعون في بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا وبلغاريا، على تدفق كميات هائلة من الحبوب من أوكرانيا إلى هذه البلدان، والتي ألغت بروكسل مؤقتًا الرسوم عليها.

