انت الان تتابع خبر فلكيا.. السعودية تحدد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الحسابات الفلكية التي أجرتها الجمعية، فإن "القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر شوال يوم الخميس "يوم التحري" 29 رمضان 1444 الموافق 20 نيسان 2023 عند الساعة 07:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي".ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة قوله، إن "الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض".

وأضاف: "ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة 06:42 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (04) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (05) درجات وإضاءته (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 07:06 مساءً بعد ( 24 دقيقة) من غروب الشمس وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر شوال "فلكيًا (حسابيًا)".

وتابع: "أما رؤية القمر بالعين المجردة أو أجهزة الرصد "غير ممكنة" (باستثناء كاميرا سي سي دي) وذلك بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ووجوده في وهج ضوء شمس الغروب ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق".

وقال: "سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة "المحاق" وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحققا في اليوم التالي".

وختم أبو زاهرة حديثه بالقول:"ففي يوم الجمعة 21 نيسان 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:43 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (16) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (17) درجة وإضاءته (2.4 %) وستكون رؤيته بالعين المجردة في غاية السهولة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 08:05 مساءً بعد (1 ساعة و22 دقيقة) من غروب الشمس".

