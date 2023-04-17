انت الان تتابع خبر التعليم تصدر أوامر وزارية بتعيين أكثر من ألف لحملة الشهادات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ الخليج 365، "المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي للوزارة إلى الحضور الى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام عمل في ضوء الأوامر الوزارية (591)(592)(593) المؤرخة في 2023/4/16.

