تعرف على أوضاع الطلاب المصريين في السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في ظل الأحداث السودانية المتأزمة والقتال المتصاعد، تتابع السلطات المصرية أوضاع الطلاب المصريين في السودان على مدار الساعة، تزامنًا مع اقتراب موعد الامتحانات.

كل ما تريد معرفته عن أوضاع الطلاب المصريين في السودان بعد الأحداث الأخيرة.



متابعة أوضاع الطلاب المصريين في السودان



وتتواصل السلطات المصرية، مع سفارتها في الخرطوم لمتابعة أوضاع الجالية المصرية وخاصة الطلاب المصريين مثل الطلاب الأزهر ومصر الطيران ووكالة أنباء الشرق الأوسط والقطاع الخاص، وكافة المؤسسات المصرية.



وتنسق وزارة الهجرة، لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية هناك، وبشكل خاص الطلاب المصريين الدارسين في السودان، تزامنا مع اقتراب موعد الامتحانات، مشيرة إلى أننا جاهزون بكل السيناريوهات والبدائل، حرصا على مستقبلهم.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الطلاب المصريين، أغلبهم في العاصمة السودانية “الخرطوم”، ويبلغ عددهم نحو 5 آلاف طالب، يمثلون نصف عدد الجالية المصرية هناك، معلنة عن إطلاق “استمارة”؛ لتسجيل بيانات الطلاب المصريين الدارسين في السودان، لحصرهم، وتجهيز كل الخطط التي تضمن أمنهم وسلامتهم، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية؛ لعدم ضياع العام الدراسي عليهم، وإتاحة بدائل.

وأكدت وزيرة الهجرة دعوتها لـ اللجنة الدائمة لمتابعة الطلاب بالخارج، للانعقاد، وبحث التطورات، واقتراح مختلف الخطط، حيث تترأس وزارة الهجرة، اللجنة، بتكليف من رئيس الجمهورية، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي الخارجية والتعليم العالي، والجهات والمؤسسات المختلفة المختصة.



وضمن إجراءات المتابعة، جرى إرسال رابط استمارة التسجيل الإلكترونية لـ الطلاب المصريين بالسودان؛ من خلال مجموعات الواتس آب التي تم إنشاؤها خصيصا للتواصل المستمر مع طلابنا في السودان، ومتابعة أوضاعهم، وأي مستجدات تطرأ على الوضع؛ لسرعة التدخل.

ويتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إشارة إلى أن الجانبين غير مستعدين لإنهاء الأعمال العدائية على الرغم من تصاعد الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.

ودعت مصر إلى وضع حلول سلمية للخروج من الأزمة الحالية بالسودان وضمان تحقيق استقرار البلاد. جاء ذلك في كلمة نائب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية عبيدة الدندراوي في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية غير العادي (الطارئ)على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الوضع في السودان.