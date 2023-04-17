شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التفاصيل الكاملة لعودة الإنترنت في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع زيادة التطورات الأوضاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية، وكان نتيجة تلك المعارك التي شهدتها السودان خلال اليومين الماضيين.

أدت ذلك إلى إيقاف الإنترنت الأمر الذي أدي إلى ضعف البث والتواصل بين المواطنين، وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية كافة التفاصيل حول ايقاف الإنترنت وعودته من جديد.



صرح مسؤولون من شركة اتصالات (إم.تي.إن) في السودان لرويترز، الأحد، إن الشركة أوقفت خدمات الإنترنت في البلاد بناء على توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية.



قال مسؤول في شركة اتصالات "إم.تي.إن" في السودان لرويترز اليوم الأحد، إن السلطات أبلغت الشركة بأن تعيد خدمات الإنترنت في البلاد وأنها نفذت ذلك.

واستكمل مسؤولان من الشركة لرويترز في وقت سابق اليوم الأحد إن الشركة أوقفت خدمات الإنترنت في البلاد بناء على توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية.



وأكد مستخدمون في السودان عودة خدمات الإنترنت لديهم.



أعلن الناطق باسم الجيش السوداني، ات العدو لجأ إلى أسلوب استهداف الأفراد بالقناصة من أعلى بعض البنايات جاري رصدها والتعامل معها.

قواتكم مستمرة في إدارة الموقف بثبات واتزان ومهنية عالية حيث تمكنت من الآتي:

• استعادة السيطرة على مطار مروي.

• السيطرة على قيادة قطاع كردفان.

• معسكر الري المصري بالشجرة.

• استقبال عدد كبير من الجنود الذين استسلموا.

• غنمت عددا كبير من الأسلحة والمعدات والمؤن من قطاعات مختلفة.

نطمئن جماهير شعبنا أن قواته المسلحة متماسكة وفي أحسن حالاتها وتؤدي واجباتها بروح معنوية عالية وستحسم الموقف قريبا جدا بإذن الله.

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم التي:

استسلام كتيبه بقيادة عميد، وتسلم آلياتها القتالية لقوات الدعم السريع بشرق النيل

مدير دائرة القضاء العسكري يستسلم لقوات الدعم السريع

مدير معهد الاستخبارات العسكرية في قبضة قوات الدعم السريع

الدعم السريع يسقط مروحية تابعة للجيش قرب جسر كوبر

الدعم السريع يبسط سيطرته بعد معارك ضارية على رئاسة الفرقة 16 مشاة بنيالا.



صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن السيد أحمد أبو الغيط بادر مساء اليوم 16 أبريل الجاري بإجراء اتصال هاتفي بالسيد أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف الخطير في السودان.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أبلغ جوتيريش بموقف مجلس الجامعة الصادر اليوم من ضرورة وقف التصعيد ووقف إطلاق النار واستعادة الهدوء إلى السودان في اسرع وقت.

وأشار إلى أنه عبر خلال الاتصال عن الاستعداد للعمل سويًا مع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري للاشتباكات المسلحة وحقن الدماء، والحيلولة دون المزيد من تدهور الأوضاع.

واستمع أبو الغيط لتقييم السكرتير العام للموقف، واتفقا على ضرورة تكثيف الاتصالات مع القيادات المتقاتلة من أجل وضع حد للمواجهات.