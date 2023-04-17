مستشار حميدتي يكشف أسباب معارك الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي يوسف عزت، أنهم سيطروا على مناطق مهمة في العاصمة السودانية الخرطوم، وسط مواجهات مستمرة مع قوات الجيش السوداني.

اقرأ أيضا..اشتباكات السودان تقطع البث عن التليفزيون الرسمي



وقال يوسف عزت فيتصريحات صحفية اليوم الإثنين، "الدعم السريع الآن يسيطر على 95% من الخرطوم وأم درمان، وبيدنا كل الجسور المؤدية إلى الخرطوم، بيدنا القصر الرئاسي، نحن بداخل القيادة العامة، كل المطارات بيدنا".



وأضاف: "أما بالنسبة للجيش فلا خطة واضحة لهم، قوات الجيش تتحرك في الشوارع دون توجه معين.

الحرب الدائرة

وأكد أن هذه المعركة فرضت على قوات الدعم السريع، مضيفاً:" نحن لم نختار المعركة، بل فوجئنا بالهجوم علينا، الحرب الدائرة الآن في السودان بالنسبة لنا هي دفاع عن النفس.



وأشار إلى أن هناك خسائر في قوات الدعم السريع، خاصة من الضربات الجوية، فلا توجد حرب دون خسائر، وأيضاً في صفوف الجيش هناك خسائر كبيرة.



وكشف عن سبب اندلاع الحرب وهو أن هناك من يريد السيطرة على السلطة، وعدم إعادتها للشعب، فهو من أسقط النظام السابق، وهو من أوصل البرهان إلى كرسي رئاسة مجلس السيادة، لذا فعليه فهم ذلك، لا يمكن أن يكرر البرهان أفعال النظام السابق بالبقاء في السلطة.



وأكد أن الشعب السوداني لا يدعم الحرب، قائلاً :"نحن ندافع عن خيارات الشعب السوداني، وهي التي فرضت هذا الموقف الآن".



وأضاف أن عملية الدمج ليست القضية المركزية بالخلاف، فهي عملية تم الموافقة عليها، وهناك جدول زمني وصولاً

للجيش الواحد، لكن الإصلاح هو القضية الأساسية، فالقرارات داخل الجيش "مختطفة" باسم حزب واحد فقط، الجيش مختطف.لافتاً إلى أن هناك مجموعات من النظام السابق تقاتل بجانب قوات الجيش.

ماذا يحدث في السودان؟

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، السبت، في العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.



قال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.



واتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.



جاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية من أجل التحول الديمقراطي في البلاد.