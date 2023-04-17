شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: مسلسل تحت الوصاية انتصر للمرأة المصرية.. والمتحدة أعادت للفن رسالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مسلسل "تحت الوصاية" رصد قضايا مجتمعية تهم المرأة المصرية، مضيفة: "مسلسل تحت الوصاية تتطرق إلي مجموعة كبيرة من القضايا الشائكة التي تواجه المرأة المصرية، والتي تتعلق بحقوقها وحرمانها من الوصاية على أولادها حال وفاة الزوج".

ووجهت "الجمال" الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي المارثون الدرامي خلال شهر رمضان، مضيفا: "الشركة المتحدة استطاعت أن تعيد إلي الفن رسالته الهادفة والبناءة والتي ترتقي بالوعي الجمعي الشعبي".

وأضافت:" استطاعت الشركة المتحدة من خلال مجموعة من المسلسلات تسليط الضوء على القضايا المجتمعية الشائكة التي تواجه المواطنين خلال حياتهم اليوم، موجها الشكر لكل الفنانين الذين شاركوا في الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان وخصت بالشكر بطولة مسلسل "تحت الوصاية" وعلى رأسهم النجمة منى زكي، وأحمد خالد صالح، ورشدي الشامي، وعلي الطيب، ومها نصار، وخالد كمال، وثراء جبيل، ومحمد عبد العظيم، وأحمد عبد الحميد".