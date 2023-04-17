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الموازنة تحت مجهر القراءة الثانية ومخاوف من اقرارها لثلاث سنوات

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بغداد - ياسين صفوان - بعد دراسة مستفيضة دامت لاسبوعين وركّزت على مناقشة بنودها وفقراتها، الموازنة المالية تحتكر جدول أعمال البرلمان لقراءتها مرة ثانية، وسط تحفّظات نيابية على أسعار النفط والاقتراض ومخاوف لدى البعض من إقرار موازنة لثلاث سنوات.
بالمقابل القوى النيابية تصرّ على ضرورة إقرار الموازنة بالسرعة الممكنة بعد معالجة الاشكالات التي شخّصت، فيما تؤكّد على وجود إمكانية لاستضافة رئيس الوزراء داخل البرلمان لمناقشة بنودها لا سيما وان المواقف العامة متفقة على تمريرها بعد عيد الفطر.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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