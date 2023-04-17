شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجموعة السبع تحدد موعدًا للتخلص من التلوث البلاستيكي بحلول 2040 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حدد وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع هدفا يتمثل بإنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول 2040، كما تعهدوا بالتخلص من الوقود الأحفوري بحلول 2050.

كما حدد وزراء المناخ والبيئة في الدول المتقدمة الكبرى بعد محادثاتهم التي استمرت يومين في مدينة سابورو شمالي اليابان، الجهود لإبقاء الاحترار العالمي تحت الحد البالغ 1.5 درجة مئوية.

وتعهدت المجموعة بتسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لتحقيق هدف الصفر في أنظمة الطاقة بحلول 2050 على أبعد تقدير.

لكنهم لم يحددوا أي مواعيد نهائية جديدة للتخلي عن مصادر الطاقة المسببة للتلوث مثل الفحم،

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها أعضاء مجموعة السبع، التي تضم ألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا، موعدا محددا للقضاء على التلوث البلاستيكي وهو 2040م.

وفي مؤتمر صحافي بعد المحادثات، أشادت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي بتعهد الكتلة الجديد بشأن التلوث البلاستيكي، ووصفته بأنه "هدف طموح".

وقال البيان إن التخلص التدريجي سيتحقق من خلال "تشجيع استهلاك وإنتاج مستدامين للبلاستيك، وتعزيز إدراجه في الاقتصاد والإدارة السليمة بيئيا للنفايات".

وتقول الأمم المتحدة إن حجم البلاستيك الذي يدخل المحيطات سيتضاعف ثلاث مرات بحلول 2040، حسب "فرانس برس".