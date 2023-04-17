شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيئول وواشنطن وطوكيو تجري تدريبات دفاع صاروخي في البحر الشرقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلن سلاح البحرية الكوري الجنوبي، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بدأت، اليوم الاثنين، تدريبات دفاع صاروخي ثلاثية الأطراف في المياه الدولية في البحر الشرقي لتعزيز الردع ضد تهديدات كوريا الشمالية.

واوضح سلاح البحرية في بيان نشرته وكالة الانباء الكورية (يونهاب)، أن التدريبات شملت 3 مدمرات مجهزة بنظام ايجيس وهي مدمرة "يولغوك يي يي" الكورية الجنوبية، ومدمرة "يو إس إس بين فولد" الأمريكية، ومدمرة "أتاغو" التابعة لقوات الدفاع البحري اليابانية.

واشار البيان، إلى ان التدريبات ركزت على ممارسة الإجراءات لاكتشاف وتتبع هدف صاروخ باليستي يحاكى بالكمبيوتر وتبادل المعلومات ذات الصلة.

وكانت آخر تدريبات الصاروخ الدفاعي ثلاثية الأطراف في فبراير.