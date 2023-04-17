شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كافة التفاصيل حول آخر تطورات الأوضاع في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع زيادة التطورات الأوضاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية، لذلك قمنا باستعراض كافة التفاصيل حول آخر تطورات الأوضاع في السودان.

أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، الموقف العام مستقر جدا وجرت اشتباكات محدودة مع المليشيا المتمردة حول محيط القيادة العامة واستهداف بعض المباني التابعة للقيادة في محاولة لتشتيت الجهود وتغطية الهزائم المتلاحقة.

أبرز ما جاء اليوم بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

أعلن الناطق باسم الجيش السوداني، ات العدو لجأ إلى أسلوب استهداف الأفراد بالقناصة من أعلى بعض البنايات جاري رصدها والتعامل معها.

قواتكم مستمرة في إدارة الموقف بثبات واتزان ومهنية عالية حيث تمكنت من الآتي:

• استعادة السيطرة على مطار مروي.

• السيطرة على قيادة قطاع كردفان.

• معسكر الري المصري بالشجرة.

• استقبال عدد كبير من الجنود الذين استسلموا.

• غنمت عددا كبير من الأسلحة والمعدات والمؤن من قطاعات مختلفة.

نطمئن جماهير شعبنا أن قواته المسلحة متماسكة وفي أحسن حالاتها وتؤدي واجباتها بروح معنوية عالية وستحسم الموقف قريبا جدا بإذن الله

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الاتي:

استسلام كتيبه بقيادة عميد، وتسلم آلياتها القتالية لقوات الدعم السريع بشرق النيل

مدير دائرة القضاء العسكري يستسلم لقوات الدعم السريع

مدير معهد الاستخبارات العسكرية في قبضة قوات الدعم السريع

الدعم السريع يسقط مروحية تابعة للجيش قرب جسر كوبر

الدعم السريع يبسط سيطرته بعد معارك ضارية على رئاسة الفرقة 16 مشاة بنيالا.



صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن السيد أحمد أبو الغيط بادر مساء اليوم 16 أبريل الجاري باجراء اتصال هاتفي بالسيد انطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف الخطير في السودان.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط ابلغ جوتيريش بموقف مجلس الجامعة الصادر اليوم من ضرورة وقف التصعيد ووقف اطلاق النار واستعادة الهدوء إلى السودان في اسرع وقت. وأشار إلى إنه عبر خلال الاتصال عن الاستعداد للعمل سويًا مع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري للاشتباكات المسلحة وحقن الدماء، والحيلولة دون المزيد من تدهور الأوضاع.

واستمع أبو الغيط لتقييم السكرتير العام للموقف، واتفقا علي ضرورة تكثيف الاتصالات مع القيادات المتقاتلة من أجل وضع حد للمواجهات.