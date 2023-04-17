صلاح يستعد لتحطيم رقم قياسي جديد بالدوري الإنكليزي

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، فإن صلاح يحتاج إلى تسجيل هدف في لقاء اليوم، لينفرد بصدارة الأكثر تهديفا للريدز في شباك ليدز يونايتد خلال حقبة البريميرليج.

ويتساوى صلاح حاليا مع روبي فاولر في الصدارة، برصيد 7 أهداف لكل منهما.