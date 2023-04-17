حريق 750 هكتارًا من غابات فرنسا.. والرياح تعيق جهود الإنقاذ

ياسر رشاد - القاهرة - اندلع حريق في الغابات جنوبي فرنسا في منطقة سيربير في منطقة جبال البرانس الشرقية، ما تسبب في تدمير 750 هكتارا من الغابات حتى الآن، وفقا لما أفادت به محطة الإذاعة الإقليمية فرانس بلو نقلا عن السلطات المحلية، وفق روسيا اليوم.

حريق هائل يدمر 550 هكتارًا في فرنسا

وجرى إجلاء أكثر من 200 شخص. تعرقلت جهود مكافحة الحرائق بسبب الرياح العاتية، مما أدى إلى إجهاض مهام طائرات مكافحة الحرائق.

ولم يتم التوصل حتى الآن إلى سبب الحريق .

وبحسب محطة التلفزيون الإقليمية فرانس 3 أوكسيتاني، فقد تم حشد أكثر من 300 من رجال الإطفاء الفرنسيين، كما يتواجد أيضا في المكان رجال إطفاء إسبان.وتقع بلدة سيربير مباشرة على الحدود الفرنسية مع إسبانيا.

وقالت سلطات دائرة الإطفاء والإنقاذ للإذاعة أنه بصرف النظر عن الرياح القوية والخطيرة، فإن الظروف صعبة لأن المنطقة جافة للغاية.