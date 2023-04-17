انتصارات تحققها قوات الدعم السريع في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبرت قوات الدعم السريع أنها حققت "انتصارات كاسحة"، بعد يومين من الاشتباكات مع الجيش السوداني، وفق روسيا اليوم.

إدعاءات كاذبة لقوات الدعم السريع.. لم يستولى على المنشاءات المعلن عنها

وقال بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، إنها سيطرت على عدة مقار عسكرية ومدنية خلال معارك يومي السبت والأحد.

وأوصخ البيان أن قوات الدعم السريع سيطرت على مقر القوات البرية، وبرج وزارة الدفاع، والقصر الجمهوري ومحيطه.

كما أكدت "تحرير رئاسات الفرق العسكرية بولايات دارفور والاستيلاء على عتادها وآلياتها العسكرية"، و"الاستيلاء على أكثر من مائتي دبابة"، و"إسقاط 3 طائرات مقاتلة"،

و"أسر وانضمام العشرات من كبار ضباط وضباط صف القوات الانقلابية"، و"أسر عدد من عناصر النظام البائد (دفاع شعبي، أمن شعبي، مجاهدين) جاري حصرهم".

وقال البيان: "نحن أمام خيار واحد هو النصر وإزاحة هذا الكابوس الذي يجثم على صدر شعبنا".

وكانت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع اندلعت السبت، بسبب خلاف حول دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني.