شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط لمن يُعين عمدة أو شيخا.. حُسن السمعة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون العمد والمشايخ، 6 شروط يجب أن تتوافر لكل من يعين في منصب العمدة أو شيخ البلد، ونصت المادة الثانية من قانون العمد والمشايخ، علي :"يشترط فيمن يُعين عمدة أو شيخًا فى المحافظات:"

1- أن يكون مصريًا لأبوين مصريين من غير طريق التجنس .

2 - أن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها .

3 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بوظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو وحدات الإدارة المحلية بحكم أو بقرار تأديبى أو إدارى .

4 - ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن (٢٥) سنة .

5 - أن يجيد القراءة والكتابة .

6 - أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة المنطقة المرشح لها .

بينما نصت المادة الثالثة علي :"يُعين عمدة أو شيخًا فى المحافظات والمناطق المبينة فى المـادة الأولى من هذا القرار بناءً على ترشيح من لجنة تشكل بكل محافظة برئاسة مدير الأمن تضم فى عضويتها كل من :مساعد مدير الأمن للأمن العام .مدير المباحث الجنائية بالمديرية .مفتش قطاع الأمن الوطنى بالمديرية .مفتش قطاع الأمن العام بالمديرية .

رئيس نيابة يختاره النائب العام .ممثل عن جهاز الخدمة السرية بالمخابرات الحربية تعينه الجهة التابع لها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس .وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود .وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس .

وتعرض اللجنة اسم المرشح للوظيفة الشاغرة على سـلطة التعيــين المنصــوص عليها فى المـادة (الخامسة) من هذا القرار لإصدار قرار بتعيينه .

ويكون القرار الصادر بالتعيين نهائيًا .وتختص هذه اللجنة بذات الاختصاصات المخولة للجنتين "