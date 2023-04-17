شكرا لقرائتكم خبر عن مدونة سلوك الحوار الوطنى: لا يجوز للمتكلم أن يخرج عن الموضـوع المطروح للنقاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، التى أصدرها مجلس أمناء الحوار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني بتاريخ 26 أبريل الماضي، وعلى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتشكيل المجلس، وعلى اللائحة المنظمة أنه لا يجوز للمتكلم أن يخرج عن الموضـوع المطروح للنقاش، ولا أن يأتي بصفة عامة أمراً مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسات.

وتضمنت المدونة أنه يجب على المتكلم التعبير عن رأيه بوضوح دون تكرار لأقواله أو لأقوال غيره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة واحترامها، والإلمام بجوانب الموضوع بقدر الإمكان، وتقدم كل جهة أو فرد من المشاركين رؤيته حول موضوع الجلسة مكتوبة للأمانة الفنية للحوار كوثيقة تحفظ في أرشيف الدولة المصرية، حفظا لحق الأجيال القادمة في المعرفة.

ولفت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، الى أنه لا يجوز للمتكلم أن يخرج عن الموضـوع المطروح للنقاش، ولا أن يأتي بصفة عامة أمراً مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسات.