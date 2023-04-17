هجوم مسلح يزهق أرواح 42 جنديًا بينهم متطوعون ببوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - قُتل 10 جنود و32 متطوعا مدنيا في شمال بوركينا فاسو في هجوم نفذه مسلحون، وفق ما أفاد مسؤولون، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

بوركينا فاسو تعلق الأنشطة في الأحزاب السياسية

وقالت محافظة أواهيغويا في بيان إن مفرزة من الجنود والمتطوعين للدفاع عن الوطن "تعرضت لهجوم شنه مسلحون مجهولون ... قرابة الساعة 16,00" قرب قرية أوريما.

وقال الجيش إن حصيلة القتلى كانت 40 قتيلا بينهم ثمانية جنود والبقية من المتطوعين المدنيين، مضيفا أنه تم "تحييد" "50 إرهابياً على

الأقل" في الهجوم المضاد، عدد منهم قتلوا في غارات جوية.

وشهد "هجوما آخر استهدف مفرزة كونغوسي العسكرية (في محافظة بام بالمنطقة الشمالية الوسطى)"، وفق المصدر نفسه الذي أفاد عن مقتل "جنديين" و"تحييد نحو 20 ارهابيا".

وقالت محافظة المنطقة الشمالية إن 33 شخصا أصيبوا في الهجوم الأول "حالتهم مستقرة" ويخضعون حاليا للعلاج.