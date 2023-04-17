أمريكا تمتلك حق الوصول الكامل لبيانات "تويتر".. إيلون ماسك يكشف الحقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رجل الأعمال الأمريكي، ومالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، أن السلطات الأمريكية كانت تمتلك حق الوصول الكامل إلى كل ما حدث على "تويتر"، بما في ذلك رسائل المستخدمين الخاصة، وفق روسيا اليوم.

إيلون ماسك يستعد لبيع تويتر

وأشار ماسك في مقابلة مع صحفي "فوكس نيوز" تاكر كارلسون، إلى أن ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي تمت مراقبته من قبل "دوائر حكومية مختلفة".

وفي وقت سابق، من مراسلات مسربة على "تويتر"، أصبح معروفا

أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يضغط على المنصة وأن الشركة تعلم أن القصص المتعلقة بمزارع الروبوتات الروسية على الموقع كانت مزيفة.

وادعت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن "القوات الروسية تستخدم حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم لنشر رواياتها وتشويه سمعة القوات الأوكرانية وتبرير إطلاق العملية العسكرية الخاصة".