البرهان ودقلو غير مستعدين لوقف الحرب والقتلى في ارتفاع

أشار استمرار القتال إلى أن قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع غير مستعدين لإنهاء الأعمال العدائية على الرغم من الضغوط الدبلوماسية المتزايدة لوقف إطلاق النار.

وتأتي الاشتباكات في إطار صراع على السلطة بين اللواء عبدالفتاح برهان قائد القوات المسلحة واللواء محمد حمدان دقلو رئيس جماعة الدعم السريع. والجنرالان حليفان سابقان قاما بشكل مشترك بتنظيم انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 أدى إلى خروج السودان عن مساره.

وفي الأشهر الأخيرة، أحيت المفاوضات المدعومة دوليًا الآمال في مثل هذا الانتقال، لكن التوترات المتزايدة بين البرهان ودقلو أدت في النهاية إلى تأخير التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية.

وأعلنت نقابة الأطباء السودانية ارتفاع عدد القتلى خلال يومين إلى 61 قتيلًا وأكثر من 670 جريحًا. وقالت الجماعة إنها تعتقد أن هناك عشرات القتلى الإضافيين بين القوات المتناحرة.

رفض التفاوض

وأشار كلا الجانبين إلى أنهما غير مستعدين للتفاوض.ودعا جيش البرهان إلى تفكيك قوات الدعم السريع، التي وصفها بأنها «ميليشيا متمردة». وقال دقلو لإحدى الشبكات الفضائية الإخبارية إنه استبعد التفاوض ودعا البرهان إلى الاستسلام.في غضون ذلك، بدا أن الضغط الدبلوماسي يتصاعد.وحث كبار الدبلوماسيين، بمن فيهم وزيرة الخارجية الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسعودية وقطر والإمارات والعديد من الدول العربية وكذلك رئيس جامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الجانبين على وقف القتال.

ودعا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذين يختلفون حول أزمات أخرى حول العالم، إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار.

وقال برنامج الغذاء العالمي إنه علق مؤقتًا عملياته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفي الوكالة في اشتباكات في اليوم السابق ولحقت أضرار بطائرة يستخدمها برنامج الأغذية العالمي.

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للوكالة: «لا يمكننا القيام بعملنا المنقذ للحياة إذا لم يتم ضمان سلامة وأمن فرقنا وشركائنا».

وقف مؤقت

واندلع قتال عنيف شاركت فيه عربات مدرعة ورشاشات محمولة على شاحنات وطائرات حربية في العاصمة الخرطوم، ومدينة أم درمان المجاورة وفي بؤر التوتر في جميع أنحاء البلاد. ويعتقد أن لكل من القوات المتنافسة عشرات الآلاف من المقاتلين في العاصمة وحدها.

وأعلن فولكر بيرثيس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، أن البرهان ودقلو اتفقا على وقف القتال لمدة ثلاث ساعات لأسباب إنسانية.وبعد ساعة من التوقف الذي كان من المقرر أن يبدأ في وقت متأخر، كان لا يزال من الممكن سماع تبادل منتظم للأسلحة النارية وإطلاق نار من أسلحة ثقيلة في أجزاء من وسط الخرطوم، بل وتكثف في بعض المناطق.

اندلاع القتال

وقال سكان في العاصمة إن القتال اندلع حول مقر الجيش السوداني قبل وقت قصير من غروب الشمس.

وقالت أماني سيد، 38 عامًا، من سكان الخرطوم، «انفجارات عنيفة وإطلاق نار على مدار الساعة». «المعارك هنا (في العاصمة) لم تتوقف أبدًا».

وفي الخرطوم وأم درمان، اندلعت معارك حول المقرات العسكرية ومطار الخرطوم الدولي ومقر التلفزيون الحكومي.

وقال مسؤول عسكري كبير، إن مقاتلي الدعم السريع اشتبكوا مع القوات في مقر عسكري في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وإن حريقًا اندلع في منشأة للقوات البرية.

وادعى كل من الجيش وقوات الدعم السريع أنهما يسيطران على مواقع استراتيجية في الخرطوم وأماكن أخرى في المقاطعة. ولا يمكن التحقق من ادعاءاتهم بشكل مستقل.

قوات متناحرة

وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج حوالي 16 مليون شخص، أو ثلث سكان السودان، إلى مساعدات إنسانية.

وتقاتل القوات المتناحرة في عدة مواقع في أنحاء السودان بما في ذلك منطقة دارفور الغربية حيث يعيش عشرات الآلاف في مخيمات للنازحين بعد سنوات من حرب أهلية إبادة جماعية.

وقُتل ثلاثة من موظفي البرنامج في اشتباكات ببلدة قبقابية بإقليم شمال دارفور. وأصيب موظفان بالوكالة.

وقال آدم ريجال المتحدث باسم جمعية خيرية بدارفور إن عشرات القتلى والجرحى منذ يوم السبت في معسكر للنازحين في شمال دارفور.

وفي نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، تقاتل الجانبان للسيطرة على مطار المدينة، حسبما قال مسؤول عسكري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول باطلاع وسائل الإعلام.

وقال المسؤول إن القتال امتد أيضًا إلى المنطقة الشرقية، بما في ذلك محافظتي كسلا والقضارف على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا.

وقال إن المعارك تدور حول قوات الدعم السريع وقواعد الجيش.مؤيدوالديمقراطية

وألقى نشطاء مؤيدون للديمقراطية باللوم على البرهان ودقلو في الانتهاكات ضد المتظاهرين في جميع أنحاء المقاطعة على مدار السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك التفكيك القاتل لمعسكر احتجاج خارج مقر الجيش في الخرطوم في يونيو 2019 والذي أدى إلى مقتل أكثر من 120 محتجًا. دعت العديد من الجماعات مرارًا وتكرارًا إلى مساءلتهم.

ولطالما اتُهمت قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع مرتبطة بنزاع دارفور.

وقال فيدور شتيجوفسكي المتحدث باسم بعثة روسيا التابعة للأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر، إن مجلس الأمن الدولي سيناقش الوضع في السودان اليوم الاثنين.

السودان:

يشتهر السودان، وهو بلد يقع على مفترق طرق بين الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، بتاريخه من الانقلابات العسكرية والصراعات الأهلية منذ حصوله على الاستقلال في الخمسينيات من القرن الماضي.

فالبلاد لها حدود مع ست دول إفريقية وخط ساحلي استراتيجي على البحر الأحمر.

وأدى الصراع الأهلي المستمر منذ عقد من الزمان إلى انفصال جنوب السودان في عام 2011. وتنبع التوترات الأخيرة من الخلاف حول كيفية دمج قوات الدعم السريع، بقيادة دقلو، في القوات المسلحة وما هي السلطة التي يجب أن تشرف على العملية.

فالاندماج هو شرط أساسي لاتفاق السودان الانتقالي غير الموقع مع الجماعات السياسية.