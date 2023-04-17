تشاد تغلق حدودها مع الخرطوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت تشاد إغلاق حدودها مع السودان في ظل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح في بيان: « تناشد تشاد المجتمع الإقليمي والدولي، وكذلك جميع الدول الصديقة منح الأولوية لعودة السلام .» وأضاف أن حدود بلاده مع السودان التي يبلغ طولها 1403 كلم، ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

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