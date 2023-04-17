بيروبوك: أشعر بالذعر من عدد الضحايا

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وكتبت بيربوك في تغريده على «تويتر»: «يتعين على كلا الجانبين وقف أعمال القتال، والحيلولة دون مزيد من إراقة الدماء».
وأضافت، بأنه ينتابها «الذعر إزاء العدد الكبير للضحايا»، وأكدت أنها تدعم المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار، وأشارت إلى أنه يتم رصد التطورات بدقة، لافتة إلى أن وضع الألمان هناك هو عمل محور فريق إدارة الأزمات في وزارة الخارجية الألمانية في برلين.
وكتبت بيربوك أيضا: «أعلن المواطنون في السودان بشكل واضح خلال الأيام الماضية، أنهم يرغبون في مستقبل ديمقراطي لبلدهم. لا يمكن تحقيق ذلك بقوة السلاح». وأشارت إلى أن الانتقال إلى حكومة مدينة يظل أمرا حاسما بالنسبة لمستقبل البلاد.
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