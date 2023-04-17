شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الأفريقي: أوقفوا إطلاق النار فورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الاتحاد الأفريقي الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في بيان، إنه تابع عن كثب وقلق شديد التطورات في السودان، وحث الأطراف السياسية والعسكرية على إيجاد حل سياسي منصف للأزمة بهذا البلد.

وأشار البيان إلى أنه بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة، يوجه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نداء عاجلا لكل الأطراف للوقف الفوري لأعمال العنف.

وحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المجتمع الدولي على حمل الأطراف على وقف الاشتباكات العسكرية بشكل فوري.