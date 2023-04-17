الحرية والتغيير: حكموا العقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» الموقعة على الاتفاق الإطاري، قيادة القوات المسلحة السودانية، وقيادة قوات الدعم السريع، إلى تحكيم صوت الحكمة ووقف المواجهات العسكرية فورا، والعودة إلى طاولات التفاوض. وقالت الحرية والتغيير في بيان، إن القضايا العالقة لا يمكن حلها حربا، والخيار الأفضل لبلادنا هو معالجتها سلما عبر الحلول السياسية.

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