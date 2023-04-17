شكرا لقرائتكم خبر السيسي يطالب بإعلاء المصالح العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للبلاد، حسبما ذكرت الرئاسة المصرية. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان، أن السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع في السودان، إذ أعرب السيسي عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان الشقيق، إثر الاشتباكات الدائرة هناك.

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يطالب بإعلاء المصالح العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.