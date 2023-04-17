شكرا لقرائتكم خبر المملكة تنتزع 816 لغما خلال أسبوع من اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من أبريل الجاري، من انتزاع 816 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و 256 لغما مضادا للدبابات، و550 ذخيرة غير منفجرة، و53 عبوة ناسفة.

ونزع فريق «مسام» 4 ألغام مضادة للأفراد، و127 لغما مضادا للدبابات و 284 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في محافظة عدن، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و 129 لغما مضاد للدبابات، و266 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة بمحافظة مأرب، ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال أبريل حتى الآن 1.598 لغما.

بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 394 ألفا، و620 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية، لحصد مزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتواصل المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.