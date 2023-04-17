شكرا لقرائتكم خبر عن 9 اختصاصات هامة للكلية العسكرية التكنولوجية فى مقدمتها تخريج ضباط كفء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 150 لسنة 2022 اختصاصات الكلية العسكرية التكنولوجية، وفي مقدمتها تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمهنية والعملية والقيادية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (2) لتقضي بأن تختص الكلية بما يأتي:

أ- تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمهنية والعملية والقيادية.

ب- توفير تعليم عملي تخصصي وتكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وتطبيقية وتكنولوجية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم جودة التعليم العالمية.

ج- منح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقًا لأحكام قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2019.

د- إجراء الدراسات التخصصية التكنولوجية والبحوث اللازمة لابتكار وتحديث ورفع كفاءة المعدات العسكرية بما يؤدي إلى الوفاء بمتطلبات القوات المسلحة.

هـ- الاشتراك مع سائر الجهات المختصة بالقوات المسلحة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي بها.

و- الاشتراك في التأهيل الفني للضباط العاملين في التخصصات الأخرى.

ز- الاشتراك في تأهيل الضباط الفنيين بالقوات المسلحة للترقي.

ح- إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم والتدريب التكنولوجي لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات مع الجهات الداخلية والخارجية، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها ومتطلبات القوات المسلحة.

ط- أي اختصاصات أخري تحدد بقرار من وزير الدفاع.

يشار إلي أن الكلية العسكرية التكنولوجية، تتولي التعليم الفني والتدريب المهني التطبيقي والتكنولوجي لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة، يكونون قادرين على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة واستغلالها والإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة، وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.