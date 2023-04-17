شكرا لقرائتكم خبر عن صالون لتنسيقية شباب الأحزاب حول دراما رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء اليوم الأحد، صالون تحت عنوان "دراما رمضان"، فرمضان هذا العام مختلف، بشكل كبير على الشاشة الصغيرة، بحجم إنتاج درامي ضخم ومتنوع، ما بين تاريخي وديني واجتماعي وكوميدي ودراما تجسد ملاحم وطنية ونضال لقواتنا المسلحة، والشرطة الباسلة.

ناقش الصالون عدة محاور، أبرزها دراما رمضان وأوجه الاختلاف والتميز عن العام الماضي، إنتاج هذا العام والشراكات مع صناع الدراما الآخرين، والدراما الخاصة بالمجسدة لملحمة وطنيه ذي الكتيبة 101، والدراما التاريخية باعتبارها نقطة تميز هذا العام، واستمرار إنتاج مسلسلات الأطفال والكرتون، ومسلسلات ناقشت قضايا المرأة.

وأدار الصالون الإعلامية مي أنور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وشارك فيه كلا من؛ المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة والناقدة علا الشافعي مدير تحرير الخليج 365، والمخرج خالد يوسف، والنائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمؤلف محمد عدلي.