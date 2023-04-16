نتنياهو ينفي اشتراك الموساد في مظاهرات إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، المزاعم التي تم تسريبها من وثيقة استخبارات أمريكية تفيد بأن جهاز الموساد دعم انضمام ضباطه إلى المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية.

وخلال مقابلته في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC، قال نتنياهو إن ضباط الموساد الصغار مسموح لهم المشاركة في المظاهرات، ولكنه نفى أن يكون الموساد يعارض حكومته.

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الجيش والموساد بجانب نتنياهو

وصرح نتنياهو بأن الموساد والجيش وأجهزة الأمن الداخلي يعملون يداً بيد معه كرئيس للوزراء لضمان أمن البلاد، ووصف الزعم بأن الموساد شجع أفراده على الاحتجاج على حكومته بأنه "سوء تفاهم". واستشهد نتنياهو بالمستشار القانوني للموساد، الذي ذكر أن ضباط الموساد الصغار يمكنهم المشاركة في المظاهرات بموجب القانون الإسرائيلي.

وثيقة تكشف تورط الموساد في المظاهرات ضد نتنياهو

يذكر أن هذه المزاعم جاءت في وثيقة استخبارات أمريكية مسربة، ولم يتم التأكد بعد من صحة ما جاء فيها. وقد أثارت هذه الادعاءات جدلاً واسعاً في إسرائيل، حيث انتقد البعض جهاز الموساد واتهمه بالتورط في الشؤون الداخلية للبلاد، بينما دافع آخرون عنه ووصفوا هذه الادعاءات بأنها محاولة لتشويه صورة الجهاز الأمني الإسرائيلي الشهير. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجدل حتى يتم التأكد من صحة المزاعم التي جاءت في الوثيقة المسربة.