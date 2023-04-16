اشتباكات السوداني تسفر عن سقوط 56 ضحية

ياسر رشاد - القاهرة -

أسفرت الاشتباكات التي اندلعت في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية عن وفاة 56 شخصا على الأقل، في اليوم الثاني من الاشتباكات، وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية شاملة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

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ووقع قتال عنيف في مقر الجيش في العاصمة الخرطوم، مما تسبب في اشتعال النيران في أجزاء من المبنى، بحسب بيان للجيش اليوم الأحد. كما وقعت اشتباكات في مدينة الفاشر بمنطقة دارفور غربي البلاد للسيطرة على المطار،

حسبما نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة .



ووقعت مناوشات أخرى في ولاية النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع إثيوبيا وفي بورتسودان، وهي منطقة تجارية رئيسية وقناة حيوية لتصدير النفط من جنوب السودان.



وقالت الأمم المتحدة إن الجانبين اتفقا على وقف مؤقت للقتال، من الساعة 4 مساء حتى 7 مساء بالتوقيت المحلي، لأسباب إنسانية بعد ظهر اليوم الأحد.