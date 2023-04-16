اشتباكات السودان تقطع البث عن التليفزيون الرسمى

ياسر رشاد - القاهرة - بعد سلسلة من الاشتباكات العنيفة انقطع البث التليفزيوني الرسمي في السودان ، ولم يتضح حتى الآن السبب وراء الانقطاع.

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جاء انقطاع البث نتيجة استمرار المواجهات بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دغلو، وكان عدد كبير من مكاتب وسائل الإعلام السودان تضررت بشدة جراء القصف المستمر، وسط تطور للأحداث.

وفي سياق متصل أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، فرض سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحه ومعدات

عسكرية ومدرعات.

نشرت قواتُ الدعم السريع مقطعًا مصورًا على حسابها في تويتر، يظهر سيطرتها على القصر الجمهوري، فيما لا تزال المعارك دائرة في السودان منذ صباح السبت.

على إثر الاشتباكات التي اندلعت السبت، انقلبت الأوضاع رأسًا على عقب في العاصمة السودانية، فخيمت عليها أجواء حرب حقيقية، فيما تعالت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.



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