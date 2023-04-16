جمع التبرعات لترشح ترامب للرئاسة الأمريكية المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنها جمعت أكثر من 34 مليون دولار لمحاولة إعادة انتخابه للرئاسة، مضيفة أن زيادة المساهمات جاءت بعد أن أصبح ترامب أول رئيس يواجه تهمًا جنائية في وقت سابق من هذا الشهر.

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وجمع ترامب أكثر من 18 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا لتقارير تمويل الحملة التي تم تقديمها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق صحيفة ذا هيل الأمريكية.

هناك 4 ملايين دولار من هذا الإجمالي تم جمعها في غضون 24 ساعة بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك لائحة اتهام ضد ترامب في نهاية مارس.

في المجموع، جمع الرئيس السابق أكثر من 34 مليون دولار هذا العام،

وفقًا للحملة.

بدأ ترامب في جمع الأموال بعد أخبار صدور لائحة الاتهام على الفور تقريبًا بعد اتهامه في قضية تتعلق بمدفوعات مالية مزعومة تم دفعها لنجمة الأفلام الإيباحية، ستورمي دانيلز، قبل انتخابات عام 2016، حيث ناشد ترامب مؤيديه لدعمه، واصفًا نفسه بأنه يتعرض للاضطهاد بشكل غير عادل.

تأتي أحدث أرقام جمع التبرعات في الوقت الذي فصل فيه ترامب نفسه عن كونه المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري في عام 2024 بين مجموعة متزايدة من المرشحين الجمهوريين.