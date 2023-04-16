الأمير محمد بن سلمان يستقبل زعيم تيار الحكمة العراقي

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في جدة، أمس، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق عمار الحكيم. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. حضر الاستقبال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري. فيما حضره من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم، والمستشار الخاص أحمد الحكيم.



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