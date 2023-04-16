شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: المتحدة استعادت مكانة الدراما المصرية وأرخت مراحل وطنية هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن أعمال الشركة المتحدة خلال شهر رمضان، نجحت في تأريخ مراحل معاصرة مهمة في عمر الوطن، والاشتباك مع قضايا المجتمع المصري، بتغذية روح الانتماء وحب الوطن، والمساهمة في تغيير الأفكار المغلوطة.

وأشار إلى أنها أثبتت قدرتها في أن تكون دراما جاذبة للمشاهد المصري والعربي، مؤكدا أنها أصبحت تحظى باهتمام وحيز كبير على المستوى العربي والإقليمي، والتي أعاد للفن المصري مكانته والتوزان مرة آخرى بالعودة لموقعه الطبيعي، بمحتوى هادف وهو ما ظهر بقوة على مؤشرات المشاهدة.

وأضاف أن الدراما المصرية اختلفت بشكل كبير عما سبقها من أعمال فنيه خلال السنوات السابقة وكانت لها تأثيرات سلبية على المجتمع، مشيرا إلى أنها حققت معادلة العودة للصدارة وتجسيد ما يهم المواطن.