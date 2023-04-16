شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء السوداني السابق يحذر: الوضع الإنساني كارثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء حكومة السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن الوضع الإنساني كارثي، مشيرا إلى أن المعاناة تفاقمت بسبب الاشتباكات الحاصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي السطور التالية عناوين أبرز تصريحات رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، نقلأ عن موقع سكاي نيوز العربية