شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء السوداني السابق يحذر: الوضع الإنساني كارثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء حكومة السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن الوضع الإنساني كارثي، مشيرا إلى أن المعاناة تفاقمت بسبب الاشتباكات الحاصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وفي السطور التالية عناوين أبرز تصريحات رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، نقلأ عن موقع سكاي نيوز العربية
- هذه الحرب اللعينة ستقضي على الأخضر واليابس.
- أدعو المجتمع الدولي والإقليمي لمساعدة السودان في هذه المحنة.
- المعاناة كانت موجودة في السودان والآن تفاقم الوضع في هذه الحرب.
- الوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني إلا خيار السلام.
- أدعو إلى حوار يؤدي إلى اتفاق وإلى رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.
- نطالب بوقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات سريعة.
- يجب أن تتوقف الحرب اليوم قبل الغد لإتاحة الفرصة للشعب السوداني كي يعود لمسار الانتقال الذي بدأ قبل 3 سنوات.
- يجب العمل على إقرار هدنة تسمح للمواطنين بقضاء حاجاتهم.