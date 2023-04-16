وفاة 4 وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار على حفل بولاية ألاباما

ياسر رشاد - القاهرة -

توفي 4 أشخاص وأصيب 16 آخرين على الأقل في إطلاق نار على حفل في ولاية ألاباما الأمريكية وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

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وقال عضو مجلس مدينة ديدفيل تينيشيا جودمان جونسون -في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، إن الحادث وقع الليلة الماضية في تجمع بمنطقة وسط المدينة، غير أنه لم يتمكن من توفير معلومات محددة بشأن عدد المصابين.

ويأتي الحادث في نفس اليوم الذي أطلق فيه النار على حشد في منتزه بمدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، حيث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح.

أعلنت السلطات الأمريكية إصابة عدد من الأشخاص؛ جراء حادث إطلاق نار بمدينة ديدفيل في ولاية ألاباما الأمريكية.



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