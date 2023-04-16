أطباء السودان تناشد المنظمات الإنسانية لتوفير الإمداد الطبي

ياسر رشاد - القاهرة -

طلبت نقابة الأطباء السودانيين ، اليوم الأحد ، من المنظمات الإنسانية ، وكذلك الجهات الصحية الدولية والإقليمية ، تقديم المساعدات والمستلزمات الطبية لجميع المستشفيات والمنشآت الطبية في الخرطوم ومناطق الاشتباك في مختلف الولايات.

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ودعت النقابة في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدبلوماسية إلى

الضغط على طرفي النزاع المسلح لوقف القتال ، وتوفير ممر آمن للمدنيين ، والسماح بالمرور الآمن لسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي ، وتوفير ما يلزم. تأمين المؤسسات الطبية والمستشفيات.

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