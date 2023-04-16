انت الان تتابع خبر سوريا تتهم القوات الأمريكية بسرقة نفطها وإدخاله الى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت في تقرير لها: "سرقت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الساعات الماضية مئات الأطنان من النفط السوري من حقول الجزيرة".

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية وفقاً للوكالة أن "رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 44 صهريجاً معبأ بالنفط المسروق من حقول الجزيرة خرجت عبر معبر المحمودية غير الشرعي متوجهة إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق".

