شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تداولت وسائل إعلام سودانية محلية، عقد مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.



ودعا رئيس الوزراء السوداني الأسبق عبد الله حمدوك، السبت، الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع إلى وقف النار، والقتال في الأراضي السودانية والاحتكام إلى لغة الحوار.

وأضاف في كلمة بثها عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن توسيع دائرة القتال بين الطرفين يجر المنطقة إلى حرب إقليمية، حسبما نقلت "سبوتنيك".