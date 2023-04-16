شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونا ثقافيا بعنوان "دراما رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون "دراما رمضان"، فرمضان هذا العام مختلف، بشكل كبير على الشاشة الصغيرة، بحجم إنتاج درامي ضخم، ومتنوع، ما بين تاريخي وديني واجتماعي وكوميدي ودراما تجسد ملاحم وطنية ونضال لقواتنا المسلحة، والشرطة الباسلة.

ويناقش الصالون عدة محاور، أبرزها؛ دراما رمضان وأوجه الاختلاف والتميز عن العام الماضي، إنتاج هذا العام والشراكات مع صناع الدراما الآخرين، والدراما الخاصة بالمجسدة لملحمة وطنية ذي الكتيبة 101، والدراما التاريخية باعتبارها نقطة تميز هذا العام، واستمرار إنتاج مسلسلات الأطفال والكرتون، ومسلسلات ناقشت قضايا المرأة.

ويدير الندوة الإعلامية مي أنور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فى الندوة كلا من؛ المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة والناقدة علا الشافعي مدير تحرير الخليج 365، والمخرج خالد يوسف، والنائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنان عصام السقا، والمؤلف محمد عدلي.